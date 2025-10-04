OpenAI может изменить подход к авторским правам и интеллектуальной собственности в новом приложении для генерации видео Sora.

Перед запуском The Wall Street Journal сообщал, что компания предлагала голливудским студиям и агентствам «опцию отказа» — если они не хотят, чтобы их интеллектуальная собственность использовалась в Sora-роликах, им нужно было специально заявить об этом.

Несмотря на то, что сервис пока работает по приглашениям, он быстро поднялся в топ App Store. Самой заметной функцией стали «камео» — возможность загрузить биометрические данные и получить цифровое воплощение в ролике. Однако многие пользователи начали активно создавать видео с известными персонажами, принадлежащими студиям, часто нарушая авторское право. В некоторых случаях герои даже «критикуют» OpenAI — например, ролики, где Пикачу и Губка Боб разговаривают с дипфейком Сэма Альтмана.

В пятничном блоге Альтман заявил, что компания готовит два изменения. Первое — предоставление правообладателям «более детального контроля» над использованием их персонажей. Главное отличие — переход от «opt-out» к «opt-in»: теперь студии должны будут сами давать разрешение на использование героев, иначе они будут недоступны.

По словам Альтмана, многие правообладатели заинтересованы в «новом формате интерактивного фанфика», но хотят четко регулировать, как именно могут применяться их персонажи — вплоть до полного запрета. При этом он признал, что возможны «крайние случаи», когда в систему все же будут просачиваться недопустимые генерации.





Второе изменение связано с монетизацией. Изначально OpenAI планировала зарабатывать только на платной генерации в часы пикового спроса, но теперь компания рассматривает другие модели дохода, включая возможное распределение выручки с правообладателями.

«Мы надеемся, что новый формат вовлеченности окажется даже ценнее, чем сама модель разделения дохода, но хотим, чтобы и то, и другое приносило пользу», — отметил Альтман.