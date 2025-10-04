После повышения стоимости подписки Xbox Game Pass до 30 долларов в месяц Microsoft подготовила для пользователей еще один неприятный сюрприз. Представитель компании подтвердил, что подписчики больше не получат привычные скидки на DLC. Вместо этого им будут начисляться бонусные баллы в программе Microsoft Rewards.

Как уточнила компания, изменения касаются не только Call of Duty, где их впервые заметили, а абсолютно всех игр и дополнений в библиотеке Game Pass. Теперь владельцы подписки Ultimate будут получать 10 процентов от суммы покупки обратно в виде баллов Rewards, а пользователи Premium — 5 процентов.

Ранее в этом месяце Microsoft заявила, что цель Game Pass — предоставлять «непревзойденную ценность» за счет широкой библиотеки игр. Одновременно было объявлено о добавлении еще 45 проектов и повышении цены на 10 долларов. Теперь же подписчики лишились прямой скидки в 10 процентов и вынуждены довольствоваться лишь накопительными бонусами.

На фоне таких изменений часть пользователей начала сомневаться в целесообразности подписки, хотя пока еще можно сохранить старые условия с помощью заранее купленных кодов предоплаты.