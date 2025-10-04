Компания Xiaomi официально представила конкурс Xiaomi Creativity Competition 2025 со слоганом «Ваш экран, ваша история». Он рассчитан на участников со всего мира и включает три категории: фотография для обоев, создание AI-обоев и дизайн тем оформления.

Жюри конкурса составят известные дизайнеры из разных стран. Участники получат возможность не только поделиться своими работами с миллионами пользователей, но и пообщаться с мировыми экспертами в области дизайна.

Для победителей предусмотрены награды. Главный приз составит до 10 000 долларов, также авторы лучших работ получат широкое признание, шансы на коммерческие проекты и возможность представить свои работы на офлайн-выставках. Отдельные специальные награды будут вручены фанатам Xiaomi.

Прием работ начнется 10 октября, пользовательское голосование стартует 30 октября, экспертное жюри приступит к оценке в ноябре, а имена победителей объявят в декабре.

Организаторами конкурса выступают подразделение Xiaomi International Internet Business и Google Gemini. Xiaomi развивает международную экосистему контента, включая темы, обои и виджеты, которая охватывает более 100 рынков.



