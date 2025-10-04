Honor готовит к релизу линейку Magic 8, включающую модели Magic 8, Magic 8 Pro, Magic 8 Mini и Magic 8 Ultra. Первые два устройства дебютируют в Китае уже в конце октября, а Mini и Ultra ожидаются в первой половине 2026 года.

Согласно свежей утечке инсайдера Digital Chat Station, Honor Magic 8 Ultra станет первым смартфоном с новым сенсором OmniVision OV50R на 50 Мп. Массовое производство этой камеры стартует в первом квартале 2026 года.

Сенсор получит крупный размер 1/1,3 дюйма с пикселями по 1,2 мкм и технологию Quad Phase Detection (QPD) для более быстрого и точного автофокуса. Он также поддерживает новейшую технологию LOFIC с динамическим диапазоном до 110 дБ, 4K HDR-съёмку с тройным каналом и RAW-вывод в 10/12/14 бит. Вдобавок заявлена поддержка DAG HDR и снижение энергопотребления на 20% по сравнению с OV50K.

Помимо основного сенсора, Magic 8 Ultra получит ультраширокоугольный модуль и 200-Мп перископический телеобъектив Samsung HP9 с 4,3-7-кратным оптическим зумом.

Хотя другие характеристики пока не раскрыты, ожидается, что смартфон будет работать на флагманском чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5, как и Magic 8/8 Pro. Последние, скорее всего, выйдут на глобальный рынок, но судьба Ultra за пределами Китая пока остаётся неизвестной.



