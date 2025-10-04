Инвесткомпания Jefferies понизила рейтинг Apple с «Hold» до «Underperform», выразив обеспокоенность завышенными прогнозами по будущим моделям iPhone, включая первый складной iPhone, который ожидается в следующем году. Новый ценовой ориентир по акциям компании установлен на уровне $205,16 против предыдущих $205,82.

После понижения прогноза акции Apple в пятницу открылись с падением и снижались на $3,18, но в итоге закрылись на отметке $258,02 — всего в двух долларах от исторического максимума ($260,10).

Jefferies отмечает, что сильный старт продаж iPhone 17, получившего ProMotion-дисплей с 120 Гц и Always-on экраном даже в базовой модели, уже «заложен» в стоимость акций. Аналитики считают, что рынок слишком оптимистично оценивает спрос на будущие iPhone 18 и iPhone 18 Fold.

По мнению фирмы, без по-настоящему инновационных решений устойчивый рост спроса на фоне снижения цен невозможен и может привести к сокращению маржи. При этом ультратонкий iPhone Air пока не вызвал интереса у покупателей, что, как считают аналитики, ставит под сомнение прогнозы по складной модели.

Особую тревогу вызывает возможная цена складного iPhone 18 Fold — около $2,000, что соответствует стартовой стоимости Samsung Galaxy Z Fold 7. Jefferies полагает, что это потолок, выше которого потребители не готовы платить, что может ограничить продажи устройства.





Для сравнения, аналитики Seaport Research Partners на этой неделе повысили прогноз по Apple, выставив рейтинг «Buy» с целевой ценой $310 — почти на 20% выше текущего уровня.

Согласно данным FactSet, из 50 отслеживаемых инвестдомов 31 рекомендует покупать акции Apple, 17 советуют «держать», и только два, включая Jefferies, советуют продавать.

Jefferies напоминает о классическом принципе Уолл-стрит «покупай на слухах, продавай на фактах»: рост котировок подогревают слухи о новых продуктах, но после их официального анонса акции часто уходят в коррекцию.