OnePlus готовит глобальный релиз своего нового флагмана 15-й серии, который, по слухам, состоится 13 октября одновременно для Китая и международного рынка. Официально компания подтвердила лишь использование платформы Snapdragon 8 Elite Gen 5, однако свежая утечка с Weibo пролила свет на подробные спецификации.

Смартфон якобы получит 6,78-дюймовый AMOLED-экран BOE X3 с разрешением 1.5K, LTPO-технологией и динамической частотой обновления от 1 до 165 Гц. Экран будет поддерживать Dolby Vision, Pro XDR и достигать яркости до 1800 нит.

Аппаратной основой станет Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.1. Линейка конфигураций может включать 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ, хотя доступность будет зависеть от региона. Также упоминается фирменная технология Wind Chi Game Kernel 2.0 для оптимизации игр.

Основная камера представлена тройным 50-Мп модулем: главный сенсор Sony LYT-700 (24 мм, f/1.8, OIS), сверхширокоугольный 0.6x и телеобъектив 3.5x (85 мм, f/2.8, OIS) — оба построены на Samsung ISOCELL JN5.

Емкость аккумулятора составит впечатляющие 7300 мА·ч с поддержкой 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядки. Среди прочих особенностей — новая система охлаждения, ультразвуковой сканер отпечатков в экране, стереодинамики, мощный вибромотор, алгоритм распознавания касаний мокрыми пальцами, NFC, ИК-порт и разъём USB 3.1 Gen1 (5 Гбит/с).





OnePlus 15, согласно утечке, выйдет в цветах Purple, Titanium и Black. Стоимость пока остаётся неизвестной.