Nintendo заявила, что за первые четыре дня после релиза было продано 3,5 миллиона консолей Switch 2 по всему миру, что делает её самой быстро продаваемой системой в истории компании и, вероятно, крупнейшим запуском игровой консоли в целом.

«Поклонники по всему миру проявляют огромный интерес к Nintendo Switch 2 как к улучшенному способу играть дома и в дороге», — сказал президент Nintendo of America Даг Баузер. — «Мы благодарны за такой отклик и рады видеть, как много веселья уже приносят игрокам новые возможности и игры, объединяющие друзей и семьи».

Глава Nintendo Europe Лучано Переня добавил: «Nintendo Switch 2 — это следующая ступень эволюции Nintendo Switch, и мы очень рады, что её уже так тепло приняли игроки по всей Европе. С нетерпением ждём, как геймеры будут объединяться в играх вроде Mario Kart World и делиться впечатлениями, независимо от расстояния».

Для сравнения, PlayStation 5 было отгружено (а не продано) 3,4 миллиона устройств за первые четыре недели и 4,5 миллиона за первые семь недель с момента релиза, при этом консоль Sony столкнулась с серьёзными проблемами поставок.

Старт Switch 2 даёт Nintendo сильный толчок к достижению целевого показателя в 15 миллионов устройств за первый финансовый год — или даже к превышению этой цифры, как считают многие аналитики. Если консоль преодолеет рубеж в 15 миллионов продаж, это превзойдёт результаты оригинальной Switch. Для сравнения: PS4 и PS5 стартовали позже в году и продали около 7,5 миллиона устройств каждая (при этом PS5 пострадала от дефицита из-за пандемии).

Nintendo Switch 2 поступила в продажу 5 июня одновременно с Mario Kart World, Nintendo Switch 2 Welcome Tour, а также обновлёнными версиями The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Tears of the Kingdom.

Генеральный директор токийской консалтинговой компании Kantan Games доктор Серкан Тото в интервью VGC заявил, что теперь Nintendo необходимо закрепить успех за счёт громких релизов в преддверии Рождества:

«Может ли кто-то в индустрии быть удивлён таким числом? Ожидания всегда были невероятно высокими, и Nintendo их оправдала. Теперь критически важно, чтобы компания сохраняла импульс до конца года и праздников — особенно после того, как стало ясно, что GTA6 отложен до 2025 года.

Уровень поддержки от сторонних разработчиков значительно выше по сравнению с запуском оригинальной Switch — разница колоссальна. Но теперь Nintendo нужно продолжить наступление своими собственными блокбастерами».