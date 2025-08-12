Riot Games объявила о тестировании новой схемы управления для League of Legends, основанной на клавишах WASD. До этого момента игра полностью полагалась на классическую систему point-and-click.

По словам разработчиков, цель нововведения — дать игрокам «свежий, но при этом привычный способ игры» без изменения основного геймплея.

«WASD — это самая знакомая схема управления для ПК-игр сегодня, и мы верим, что такой вариант сделает League более интуитивно понятной для тех, кто пришёл из других проектов», — пояснили в Riot.

Плавное внедрение и тесты на баланс

Новая схема управления сначала появится в публичной бета-версии игры, где пройдёт «длительное тестирование». Riot подчёркивает, что важно сохранить соревновательный баланс между классическим и новым стилем управления.

После этапа беты WASD-контроль планируется добавить в обычные матчи, а затем — в рейтинговые и киберспортивные соревнования.

Перемены в игре спустя почти 16 лет

League of Legends вышла в октябре 2009 года и за это время превратилась в одну из самых популярных киберспортивных дисциплин, но при этом получила репутацию сложного для новичков проекта.

Riot считает, что добавление WASD может снизить порог входа. В компании также отметили, что это лишь первая из «долгосрочных инициатив по формированию будущего League».



