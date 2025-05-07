Sony запускает новую студию TeamLFG

Sony анонсировала новое подразделение в составе PlayStation Studios. Студия под названием TeamLFG работает над «амбициозным инкубационным проектом», который, по словам CEO Studio Business Group в Sony Interactive Entertainment Хермена Халста, зародился внутри Bungie, но со временем объединил талантов из разных уголков индустрии.

Ветераны Destiny, Halo, Fortnite и не только

Студия базируется в Белвью, штат Вашингтон, и объединяет сотрудников как на месте, так и удалённо из США и Канады. В команду вошли ветераны, работавшие над такими хитами, как Destiny, Halo, League of Legends, Fortnite, Roblox и Rec Room, а также новички отрасли.

Акцент на дружбу, комьюнити и “тот самый момент”

TeamLFG расшифровывает своё название как “Team Looking For Group” и делает ставку на «моментальную отзывчивость управления, боевую динамику и социальные виртуальные миры». В своём заявлении команда отмечает, что хочет создавать игры, в которых игроки чувствуют сообщество, находят друзей и запоминают легендарные игровые моменты:

«Мы хотим, чтобы игроки радовались, заходя в игру и видя, что их друзья уже онлайн. Чтобы узнавали знакомые ники и создавали легенды и мемы друг о друге.»

Микс жанров и развитие вместе с игроками

Первый проект студии описывается как командная экшн-игра, вдохновлённая файтингами, платформерами, MOBA и, внезапно, «frog-type» играми. Студия намерена развивать игру в плотном взаимодействии с игроками, начиная с ранних плейтестов и продолжая поддержкой в режиме live-service:

«Важно оставаться гибкими, чтобы реагировать на фидбэк сообщества не только перед релизом, но и на протяжении многих лет после запуска.»

Полноценный анонс игры пока не состоялся, но с таким составом и подходом за развитием TeamLFG стоит следить.