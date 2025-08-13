Realme официально подтвердила ключевые параметры смартфонов серии P4, которые дебютируют в Индии 20 августа. В линейку войдут две модели — Realme P4 и P4 Pro. На Flipkart и сайте Realme India уже появились промостраницы старшей версии, раскрывшие её технические особенности.

Realme P4 Pro: дисплей 144 Гц, Snapdragon 7 Gen 4 и батарея 7 000 мА·ч

Realme P4 Pro получит AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 6 500 нит, поддержкой 10-битного цвета и стандарта HDR10+. За улучшение игрового опыта отвечает отдельный чип Hyper Vision, созданный совместно с Pixelworks. Он обеспечивает генерацию кадров в реальном времени, апскейлинг разрешения с ИИ и оптимизацию графики.

Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 7 Gen 4. При толщине корпуса 7,68 мм он оснащён аккумулятором ёмкостью 7 000 мА·ч. По данным компании, этого хватит на более чем 8 часов игры в BGMI при 90 кадрах в секунду. Поддерживаются быстрая зарядка мощностью 80 Вт, обратная зарядка на 10 Вт и режим bypass charging. За охлаждение отвечает система AirFlow VC Cooling площадью 7 000 мм² — крупнейшая в своём классе.

Realme P4: Dimensity 7400 и AMOLED с яркостью 4 500 нит

Базовая модель Realme P4 оснащена 6,77-дюймовым AMOLED FHD+ экраном с частотой 144 Гц, ШИМ-диммингом 3 840 Гц, пиковой яркостью 4 500 нит и поддержкой 10-битного цвета. Аппарат построен на чипсете Dimensity 7400 и комплектуется аккумулятором 7 000 мА·ч с поддержкой 80-ваттной зарядки и bypass charging. Система охлаждения — та же, что у версии Pro.

Дизайн Realme P4 пока не раскрыт, а внешний вид P4 Pro уже подтверждён. Модель будет доступна в голубом, зелёном и светло-коричневом цветах. Realme также заявляет, что P4 Pro станет единственным смартфоном в ценовой категории до 30 000 рупий с выделенным графическим процессором.