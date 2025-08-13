Apple готовит для голосового ассистента Siri крупнейший апгрейд за всю историю сервиса. Первоначально новые функции должны были появиться в начале 2025 года, однако релиз перенесли на весну 2026-го вместе с выпуском iOS 26.4. По данным Bloomberg, изменения могут оправдать ожидания пользователей.

Полная переработка Siri на основе LLM

Обновлённая Siri будет работать на архитектуре с использованием больших языковых моделей (LLM), что позволит значительно расширить возможности ассистента. Среди ключевых новшеств:

App Intents для полноценного голосового управления устройством без касаний экрана;

для полноценного голосового управления устройством без касаний экрана; улучшенная интеграция с приложениями («LLM Siri»);

персонализированное понимание контекста;

распознавание и анализ информации на экране.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, «если Apple справится с задачей, это станет исполнением обещания, которое Siri дала почти 15 лет назад».

Голос как основной интерфейс Apple-устройств

Благодаря новой архитектуре Siri сможет выполнять действия не только внутри приложений, но и между ними, полностью имитируя работу пользователя в интерфейсе. Такой подход открывает путь к «голос-первому» управлению всей экосистемой Apple — от iPhone и iPad до Mac и Vision Pro.

Компания уделяет особое внимание конфиденциальности, что может стать преимуществом перед конкурентами. Эксперты отмечают, что перенос релиза на 2026 год позволит избежать выпуска сырого продукта и увеличить шансы на успех.

Если Apple реализует задуманное, Siri сможет работать на уровне современных чат-ботов вроде ChatGPT, но с доступом ко всем возможностям устройств и знанием привычек конкретного пользователя.



