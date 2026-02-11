Продолжающийся дефицит чипов памяти может привести к резкому снижению поставок смартфонов уже в этом году. Согласно последнему прогнозу аналитической компании TrendForce, мировой рынок смартфонов может сократиться на 10%, что эквивалентно примерно 1,135 млрд отгруженных устройств по итогам календарного года.

При этом существует и более пессимистичный сценарий. В так называемом «медвежьем» варианте, о котором также говорит TrendForce, падение может достичь 15%. В этом случае глобальные поставки смартфонов сократятся до 1,061 млрд единиц. Для сравнения, 2025 год, хоть и не был выдающимся, завершился относительно позитивно: рынок показал рост около 2%, а объёмы поставок оценивались в диапазоне 1,24-1,26 млрд устройств.

Независимо от того, какой сценарий реализуется, TrendForce уверена: средние цены на смартфоны в 2026 году вырастут. Если ранее компоненты памяти составляли около 10-15% себестоимости среднего смартфона, то теперь их доля, по оценкам аналитиков, увеличилась до 30-40%. Это неизбежно приведёт к сокращению производства у ряда производителей.

Влияние роста цен на память будет различаться в зависимости от бренда. Samsung окажется в более выгодном положении благодаря вертикальной интеграции и статусу одного из ключевых поставщиков памяти. Apple также чувствует себя увереннее: её аудитория традиционно спокойнее воспринимает рост цен, что играет компании на руку.

А вот большинству китайских производителей придётся сложнее. Их покупатели, как правило, более чувствительны к цене, особенно у брендов вроде Xiaomi, которые во многом зависят от бюджетных и начальных моделей. Именно такие компании оказываются наиболее уязвимыми к колебаниям себестоимости и росту цен на комплектующие.



