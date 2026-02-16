Финляндия начала добычу руды в карьере Сювяярви и запустила проект Keliber — первую в Европе интегрированную цепочку по производству лития, включающую добычу, обогатительную фабрику и химический завод в Кокколе для получения гидроксида лития для батарей. Инвестиции составляют €800 млн, проект создаёт около 350 рабочих мест, а оценки компании говорят о рентабельных запасах минимум на 18 лет.

Что входит в €800 млн проект Keliber

Открытый карьер Сювяярви — начало добычи литиевой руды.

Обогатительная фабрика в Пяйваневе (Päiväneva) для концентрирования руды.

Химический завод в Кокколе для производства гидроксида лития, пригодного для аккумуляторов.

Владельцы: мажоритарий — Sibanye‑Stillwater (ЮАР), миноритарий — Finnish Minerals Group (государственный пакет).

Оценочный срок разработки основных рудников — как минимум 18 лет; около 350 рабочих мест.

Почему это важно для Европы

До запуска Keliber большая часть выхода в батарейный сегмент в Европе зависела от импорта концентратов и химической переработки, прежде всего из Китая. Появление собственной цепочки снижает логистические и политические риски для производителей аккумуляторов и автопрома, у которых в Европе появилось ещё одно поправимое звено поставок.

Евросоюз давно продвигает локализацию сырьевой базы: в конце 2023 года приняты правила по критическим материалам, а автопроизводители и фабрики батарей (Northvolt, Tesla и другие проектные мощности в Европе) активно ищут гарантированные поставки. Keliber — практический ответ на эти запросы, хотя одной финской цепочки для полной независимости явно недостаточно.

Как это соотносится с конкурентами и альтернативами

В Европе есть несколько параллельных инициатив: проекты по добыче сподумена в Португалии и Испании, спорный проект Jadar в Сербии, а также попытки получать литий из геотермальных вод — пример Vulcan Energy в Германии. Keliber выделяется тем, что объединяет все стадии в одной цепочке и запускается «на земле», а не как демонстрационный завод или исследовательский проект.

Тем не менее экономика лития чувствительна: цены после взлёта в 2022-2023 годах опустились ниже пиков, а рентабельность проектов зависит от долгосрочного спроса на электромобили, темпов внедрения переработки и роста вторичного рынка аккумуляторов. Конкуренты с более дешёвыми методами добычи или с крупными интегрированными мощностями в Китае сохраняют преимущество по себестоимости.





Кто выигрывает и кто рискует

Выигрывают промышленность Финляндии и европейские производители батарей — у них появилась ближняя, предсказуемая поставка гидроксида лития. Sibanye‑Stillwater получает диверсификацию бизнеса за счёт входа в батарейную цепочку. Государство выигрывает рабочими местами и технологической инфраструктурой.

Рискуют те, кто рассчитывал на сохранение доминирования в переработке — в первую очередь игроки, концентрирующие мощности в Азии. Локальные экологи и сообщества тоже будут под пристальным вниманием: открытые карьеры и химические заводы требуют строгого контроля воды и отходов — любые инциденты легко подорвут общественную поддержку новых проектов.

Что будет дальше

Если Keliber успешно отработает первые годы, проект может привлечь дополнительные инвестиции в переработку и стимулировать аналогичные проекты в Европе. Но одного большого завода недостаточно: Европе нужны масштабные сети добычи, переработки и переработки отработанных батарей, чтобы конкурировать по цене и объёму с азиатскими игроками.

Короткая перспектива — стабильные поставки для североевропейских фабрик. Долгая — борьба за сокращение издержек, развитие альтернативных технологий добычи и активное внедрение регенерации аккумуляторов, которые вместе определят, станет ли запуск Keliber одиночной победой или началом системного сдвига в европейской индустрии лития.