Ранее в этом месяце в СМИ появилась информация о том, что Asus не планирует выпускать новые смартфоны в этом году, и теперь это получило официальное подтверждение. Компания действительно решила полностью отказаться от смартфонного бизнеса.

Председатель совета директоров Asus Джонни Ши подтвердил, что бренд не планирует выпускать новые смартфоны, во время специального мероприятия в выставочном центре Taipei Nangang. По имеющимся данным, Asus перераспределит ресурсы и инвестиции в исследования и разработки в пользу коммерческих ПК и так называемого «физического ИИ» — робототехники и умных очков. При этом компания продолжит поддержку уже выпущенных смартфонов, включая сервисное обслуживание, программные обновления и выполнение гарантийных обязательств.

Также Ши сообщил, что выручка Asus по итогам 2025 года достигла 738,91 млрд тайваньских долларов (около 23,4 млрд долларов), что на 26% больше по сравнению с 2024 годом. Особенно впечатляющие результаты показал бизнес AI-серверов — он вырос на 100%, фактически вдвое превысив собственные прогнозы компании.

В последние годы Asus постепенно сворачивала своё присутствие на рынке смартфонов. Линейка Zenfone была заметно сокращена, а новые модели ROG Phone стали выходить реже. В 2025 году компания выпустила всего два смартфона — ROG Phone 9 FE и Zenfone 12 Ultra, и ни один из них не смог показать высокие продажи, что и стало одним из факторов окончательного ухода бренда из этого сегмента.