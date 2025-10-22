По данным The New York Times, Amazon готовит масштабное расширение автоматизации своих складов, которое может привести к замещению сотен тысяч рабочих мест роботами в течение ближайшего десятилетия.

Масштабная роботизация и планы компании

Amazon использует роботов на складах более десяти лет, однако внутренние документы, с которыми ознакомилась The New York Times, свидетельствуют о намерении компании значительно ускорить процесс. Согласно оценке издания, к 2033 году применение автоматизированных систем позволит избежать найма около 600 000 человек.

При этом не уточняется, приведёт ли внедрение новых технологий к массовым увольнениям. По словам источников, Amazon стремится позиционировать автоматизацию как естественное развитие бизнеса, а не как сокращение персонала. В документах упоминается, что компания хочет использовать термин «современные технологии» вместо «искусственного интеллекта» или «роботов», а слово «cobot» (сокращение от collaborative robot) — вместо «robot», подчёркивая идею «сотрудничества человека и машины».

Имидж и реакция Amazon

Чтобы смягчить возможный общественный резонанс, компания планирует активнее участвовать в местных инициативах — например, спонсировать парады и благотворительные акции вроде Toys for Tots.

В комментарии для CNET представитель Amazon заявил, что публикация основана на «неполных и вводящих в заблуждение данных»:





«Эти материалы отражают точку зрения одной команды и не представляют стратегию найма компании в целом — ни сейчас, ни в будущем».

Представитель также подчеркнул, что Amazon остаётся крупнейшим работодателем США за последнее десятилетие и продолжает набирать сотрудников. В частности, компания планирует нанять 250 000 временных работников на праздничный сезон.

Влияние на рынок труда

Сегодня Amazon — третий по числу сотрудников работодатель в США после федерального правительства и Walmart. В компании занято около 1,5 млн человек, преимущественно на складах и в доставке.

Сокращение на 600 000 позиций сопоставимо с полным исчезновением такой корпорации, как FedEx, где работает около 550 000 человек.

По данным исследований, проведённых к 2020 году, каждый дополнительный робот на 1000 работников снижает среднюю заработную плату в США на 0,42% и в совокупности уже лишил людей примерно 400 000 рабочих мест.

В ответ на эти опасения Amazon заявила:

«Наши инвестиции продолжают создавать значительные возможности для занятости, особенно в более высокооплачиваемых областях. Рост эффективности в одной сфере позволяет инвестировать в другие — как существующие, так и новые — что приносит дополнительную ценность клиентам».

Компания утверждает, что её практика показывает обратное: внедрение автоматизации сопровождается ростом числа рабочих мест и программами по переквалификации сотрудников.