Компания Xiaomi выпустила существенное обновление для своей фирменной системы помощи водителю (ADAS) в электромобилях. Это обновление уже внедрено в моделях SU7 Pro, Max и Ultra, а также будет интегрировано в новую модель седана YU7. Ключевым улучшением является переработанный алгоритм, который был обучен не посредством симуляций, а на основе 10 миллионов коротких видеофрагментов, зафиксированных камерами, лидарами и радарами во время реальных поездок.

Эти ролики, продолжительностью от 30 секунд до минуты, отражают реальные дорожные условия: заторы, резкие торможения, обход припаркованных автомобилей и сложные пересечения. Вместо использования заранее установленных правил, искусственный интеллект обучается, беря пример с действий водителей, копируя человеческое поведение. Изначальная база данных содержала 3 миллиона таких видео, но теперь она увеличилась более чем втрое.

Согласно заявлению Xiaomi, после этого обучения система значительно улучшила свои характеристики. Плавность движения возросла на 57%, эффективность обхода препятствий — на 67%, а точность навигации при проезде перекрестков — на 23%. Это приводит к уменьшению резких движений и непредсказуемых маневров, обеспечивая более предсказуемое поведение автомобиля на дороге.

Этот апгрейд ADAS является частью более широкой стратегии Xiaomi в области интеллектуальных автомобилей. Компания инвестировала 5,79 миллиарда юаней (приблизительно 807 миллионов долларов, что примерно 66,3 миллиарда руб.) в развитие этого направления, в команде разработчиков ADAS трудится более 1 800 инженеров, а сбор данных осуществляется 400 тестовыми автомобилями. За процесс обучения отвечает разработанная Xiaomi нейронная сеть MiMo.