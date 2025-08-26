5c1261d756f68a886e54af1834f3265a2196448e
Автор:

В Китае засняли новый вариант электроседана Xiaomi SU7 с индексом L. По данным Car News China, это удлинённая версия модели, которая может выйти на рынок в 2026 году.

Содержание
1. Что известно о Xiaomi SU7 L
2. Комфорт для пассажиров второго ряда
3. Цена и конкуренты

Что известно о Xiaomi SU7 L

По сравнению с обычным SU7 (4997 мм), «длинная» версия должна вырасти примерно до 5,2 метра. Колёсная база увеличится на 80–150 мм от нынешних трёх метров. Это изменит позиционирование модели: вместо спортивного седана SU7 L будет представлен как представительский электромобиль с акцентом на простор и комфорт заднего ряда.


704d646c0d7818cb843d50c4c7f5344d4b6d68a6

Комфорт для пассажиров второго ряда

Согласно ожиданиям китайских экспертов, задние пассажиры получат:

  • более широкие и удобные кресла,
  • отдельные мультимедийные экраны,
  • мини-холодильник,
  • улучшенные материалы отделки.

Таким образом, SU7 L станет прямым конкурентом в премиум-сегменте и будет ориентирован на тех, кто предпочитает ездить с водителем.


15ba1351c55d29c02e6be794f4cc30bb3ce32d6e

Цена и конкуренты

Стоимость удлинённой версии, по прогнозам, составит не менее 400 000 юаней (около 4,5 млн рублей). Для сравнения:

  • стандартный Xiaomi SU7 в Китае стоит от 215 900 юаней (2,4 млн рублей),
  • флагманский седан BYD Han L предлагается от 279 800 юаней (3,1 млн рублей).

Таким образом, SU7 L окажется заметно дороже конкурентов в своём классе.


Ещё по теме:

Комментарии запрещены.