В Китае засняли новый вариант электроседана Xiaomi SU7 с индексом L. По данным Car News China, это удлинённая версия модели, которая может выйти на рынок в 2026 году.

Что известно о Xiaomi SU7 L

По сравнению с обычным SU7 (4997 мм), «длинная» версия должна вырасти примерно до 5,2 метра. Колёсная база увеличится на 80–150 мм от нынешних трёх метров. Это изменит позиционирование модели: вместо спортивного седана SU7 L будет представлен как представительский электромобиль с акцентом на простор и комфорт заднего ряда.





Комфорт для пассажиров второго ряда

Согласно ожиданиям китайских экспертов, задние пассажиры получат:

более широкие и удобные кресла,

отдельные мультимедийные экраны,

мини-холодильник,

улучшенные материалы отделки.

Таким образом, SU7 L станет прямым конкурентом в премиум-сегменте и будет ориентирован на тех, кто предпочитает ездить с водителем.





Цена и конкуренты

Стоимость удлинённой версии, по прогнозам, составит не менее 400 000 юаней (около 4,5 млн рублей). Для сравнения:

стандартный Xiaomi SU7 в Китае стоит от 215 900 юаней (2,4 млн рублей),

в Китае стоит от (2,4 млн рублей), флагманский седан BYD Han L предлагается от 279 800 юаней (3,1 млн рублей).

Таким образом, SU7 L окажется заметно дороже конкурентов в своём классе.



