Компания Xiaomi пошла навстречу владельцам электрокаров SU7 Ultra и отказалась от программных ограничений, занижающих мощность и максимальную скорость флагманской модели. Ранее автовладельцы массово выражали недовольство тем, что за 1548 лошадиных сил, заявленные в рекламе, фактически приходится «дорастать».

С момента выхода модели SU7 Ultra на рынок стало известно, что электрокар поставляется с ограничением мощности — по умолчанию активны лишь 900 л.с., а доступ к полной отдаче открывается только после прохождения определённых условий: пробега более 300 км, квалификационного круга на треке и обучения. Кроме того, обновление прошивки до версии 1.7.0 добавило дополнительную задержку в активации Launch Control — электромобиль не сразу реагировал на ускорение, чтобы предотвратить резкие старты.

В Xiaomi объясняли такие меры заботой о безопасности: управлять машиной мощностью свыше 1500 л.с. без должной подготовки — риск не только для водителя, но и для окружающих. Однако покупатели, отдавшие за SU7 Ultra более 6 миллионов рублей (529,9 тысячи юаней), сочли, что им продают не полноценный автомобиль, а «условно мощный» — и потребовали полной разблокировки.

Как сообщает CarNewsChina, после шквала критики компания пересмотрела свою позицию. Ограничения решено снять, а в дальнейшем Xiaomi пообещала выстраивать более открытый диалог с автовладельцами и заранее предупреждать об условиях доступа к заявленным характеристикам.

Флагман SU7 Ultra отличается от стандартного SU7 не только дизайном, но и технической начинкой. В основе — три электромотора с общей мощностью 1548 л.с. и крутящим моментом 1770 Н·м, разгон до 100 км/ч занимает менее 2 секунд, а максимальная скорость достигает 350 км/ч. Это один из самых мощных электромобилей в гражданском сегменте на сегодняшний день.