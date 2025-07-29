Во втором квартале 2025 года в России растёт число отказов от дилерских контрактов с зарубежными автомобильными марками. Как сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков, с апреля по июнь автодилеры прекратили сотрудничество с 183 представительствами брендов.

Kaiyi, Dongfeng и Xcite теряют дилеров

Наибольшее сокращение дилерских сетей наблюдается у китайских автобрендов. По данным Сергея Целикова, лидерами по числу расторгнутых контрактов стали:

Kaiyi: −30 дилеров

Dongfeng: −24

Xcite: −20

Jaecoo: −16

Solaris: −16

BAIC: −15

Omoda: −14

Exeed: −13

Livan: −13

Geely: −11

Jetta: −11

FAW: −10

Сокращение затронуло как относительно новые марки на рынке, так и давно представленные бренды с устоявшейся дилерской сетью.

Причины — кредитные ставки и снижение спроса

Как пояснил Сергей Целиков, основная причина снижения активности на рынке — высокая стоимость автокредитов. В своём Telegram-канале он опубликовал результаты опроса, согласно которому 63% участников считают банковские ставки главной преградой для покупки автомобиля.

На втором месте — снижение покупательской способности из-за текущей экономической ситуации в стране. Эту причину указали 43% опрошенных. Ещё 25% респондентов связывают спад спроса с ожиданием возвращения глобальных автоконцернов на российский рынок.