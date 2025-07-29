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Во втором квартале 2025 года в России растёт число отказов от дилерских контрактов с зарубежными автомобильными марками. Как сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков, с апреля по июнь автодилеры прекратили сотрудничество с 183 представительствами брендов.

Kaiyi, Dongfeng и Xcite теряют дилеров

Наибольшее сокращение дилерских сетей наблюдается у китайских автобрендов. По данным Сергея Целикова, лидерами по числу расторгнутых контрактов стали:

  • Kaiyi: −30 дилеров
  • Dongfeng: −24
  • Xcite: −20
  • Jaecoo: −16
  • Solaris: −16
  • BAIC: −15
  • Omoda: −14
  • Exeed: −13
  • Livan: −13
  • Geely: −11
  • Jetta: −11
  • FAW: −10

Сокращение затронуло как относительно новые марки на рынке, так и давно представленные бренды с устоявшейся дилерской сетью.

Причины — кредитные ставки и снижение спроса

Как пояснил Сергей Целиков, основная причина снижения активности на рынке — высокая стоимость автокредитов. В своём Telegram-канале он опубликовал результаты опроса, согласно которому 63% участников считают банковские ставки главной преградой для покупки автомобиля.

На втором месте — снижение покупательской способности из-за текущей экономической ситуации в стране. Эту причину указали 43% опрошенных. Ещё 25% респондентов связывают спад спроса с ожиданием возвращения глобальных автоконцернов на российский рынок.

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