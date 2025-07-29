Во втором квартале 2025 года в России растёт число отказов от дилерских контрактов с зарубежными автомобильными марками. Как сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков, с апреля по июнь автодилеры прекратили сотрудничество с 183 представительствами брендов.
Kaiyi, Dongfeng и Xcite теряют дилеров
Наибольшее сокращение дилерских сетей наблюдается у китайских автобрендов. По данным Сергея Целикова, лидерами по числу расторгнутых контрактов стали:
- Kaiyi: −30 дилеров
- Dongfeng: −24
- Xcite: −20
- Jaecoo: −16
- Solaris: −16
- BAIC: −15
- Omoda: −14
- Exeed: −13
- Livan: −13
- Geely: −11
- Jetta: −11
- FAW: −10
Сокращение затронуло как относительно новые марки на рынке, так и давно представленные бренды с устоявшейся дилерской сетью.
Причины — кредитные ставки и снижение спроса
Как пояснил Сергей Целиков, основная причина снижения активности на рынке — высокая стоимость автокредитов. В своём Telegram-канале он опубликовал результаты опроса, согласно которому 63% участников считают банковские ставки главной преградой для покупки автомобиля.
На втором месте — снижение покупательской способности из-за текущей экономической ситуации в стране. Эту причину указали 43% опрошенных. Ещё 25% респондентов связывают спад спроса с ожиданием возвращения глобальных автоконцернов на российский рынок.