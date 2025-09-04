Volvo официально сообщила, что премьера нового электромобиля EX60 состоится 21 января 2026 года в Стокгольме, Швеция. Презентация будет транслироваться в прямом эфире.

EX60 станет первым автомобилем компании, построенным на новой технологической платформе. Volvo обещает, что модель предложит рекордный для бренда запас хода и «прорывной пользовательский опыт».





Кроссовер позиционируется как первая полностью электрическая модель Volvo в сегменте премиальных среднеразмерных SUV. В компании называют EX60 «краеугольным камнем продуктовой линейки» и подчёркивают, что запуск станет важным шагом в трансформации Volvo в полностью электрический бренд.

Производство Volvo EX60 начнётся в первой половине 2026 года на заводе компании в Торсланде, Гётеборг (Швеция).



