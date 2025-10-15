У автомобилей Geely 2025 года выпуска выявлены серьёзные проблемы с двигателями. Владельцы машин сообщают, что моторы выходят из строя уже на первых сотнях километров пробега, а в отдельных случаях водители теряют управление прямо во время движения.

По данным Telegram-канала «База», речь идёт о заводском браке, затронувшем, по предварительной информации, модели Geely Cityray, Monjaro и Boyue Pro.

Что происходит с моторами

Жительница Ростова-на-Дону Виктория Т. рассказала, что приобрела Geely Cityray по параллельному импорту за 2,4 млн рублей в конце августа. Уже через пять дней эксплуатации и 300 км пробега автомобиль начал дёргаться и выбрасывать бело-синий дым. Диагностика выявила: цилиндры двигателя оказались залиты маслом.

Стоимость замены мотора с доставкой из Китая оценили в 3350 долларов — около 265 тысяч рублей. В клиентской службе Geely пообещали направить запрос на завод и компенсировать расходы, если подтвердится заводской дефект. Однако два официальных сервиса отказали Виктории в ремонте. Сейчас она ведёт переговоры напрямую с производителем.

Массовая проблема

По информации источников, аналогичные неисправности зафиксированы у десятков владельцев Geely Monjaro и Boyue Pro 2025 года выпуска. Водители сообщают о внезапных сбоях в работе двигателя, сопровождающихся рывками, потерей тяги и дымом из-под капота.





Компания Geely пока не выпустила официального комментария и не объявила отзывную кампанию.