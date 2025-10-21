Мир электромобилей — это мир меняющихся привычек. Водители привыкли не заправляться, а заряжать свои машины, а владельцы Tesla уже давно обходятся без традиционных ключей. В моделях Tesla Model 3 и Model Y основным «ключом» служит смартфон владельца: подойдя к машине, она разблокируется, а при удалении — снова запирается.

Однако до сих пор в комплект входили и два физических ключа-карты — небольшие RFID-карты размером с кредитку. Они были удобны для передачи автомобиля, например, парковщику, или на случай, если разрядился телефон. Но, судя по последним данным, Tesla может отказаться от включения этих карт в стандартную комплектацию, сделав их платной опцией.

Официального заявления от компании не было — Tesla закрыла свой PR-отдел ещё в 2019 году, поэтому фанатам бренда приходится искать подсказки самостоятельно. На этот раз «улика» обнаружилась в руководстве пользователя.

Как сообщает блог Not A Tesla App, из новых инструкций к Model 3 и Model Y убрали фразу: «Tesla предоставляет вам две ключ-карты Model 3/Y, которые можно хранить в кошельке». Это изменение совпало с запуском новых, более доступных версий Model 3 и Model Y Standard.

Такой шаг полностью соответствует стилю Tesla — компания часто меняет тексты в мануалах прямо перед обновлением автомобиля. Так, например, перед запуском Cybertruck из руководства исчезло упоминание о том, что функция Autosteer входит в стандартную комплектацию. Позже выяснилось, что её нужно приобретать в составе дорогого пакета Full Self-Driving.





Если Tesla действительно уберёт ключ-карты из комплекта, причина почти наверняка финансовая. Производственные издержки — ключевая зона оптимизации компании. Даже если изготовление одной карты обходится Tesla всего в $2, при масштабах производства экономия может достигать миллиона долларов за квартал.

Кроме того, отказ от включения карт в базовый комплект создаёт новый источник дохода. Замена ключ-карты сейчас стоит $40. Если бы все почти 1,8 миллиона покупателей новых электромобилей Tesla в 2024 году купили такой комплект, компания заработала бы более $70 миллионов.

Для большинства владельцев повседневное использование вряд ли изменится — система «смартфон как ключ» у Tesla работает надёжно, в отличие от некоторых конкурентов. Проблемы начнутся в ситуациях, когда нужно передать управление — например, на парковке, в автосервисе или в городском гараже. В таких случаях отдавать свой телефон никому не захочется, а простая RFID-карта была идеальным решением.

Многие покупатели могут посчитать странным, что при цене автомобиля свыше $40 000 в комплект больше не входит физический ключ. Но, похоже, Tesla уверена: клиенты, готовые заплатить такую сумму за электрокар, не будут возражать против дополнительной траты в $40 на удобный аксессуар.