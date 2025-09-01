Dongfeng Nissan опубликовал официальные фотографии обновленного седана Nissan Teana, который получил название Teana Plus. Новинка выйдет на рынок в четвёртом квартале 2025 года, стоимость будет объявлена ближе к старту продаж.

Дизайн и размеры

Главным отличием новой версии стала переработанная передняя часть кузова. Автомобиль получил светодиодную полосу между фарами, что добавило модели современный облик и увеличило длину на 14 мм — до 4920 мм. Остальные размеры кузова остались прежними.





Фотографии салона пока не представлены, но ожидается, что интерьер предложат в двухцветном исполнении. В зависимости от комплектации седан будет комплектоваться 17- или 19-дюймовыми колесными дисками.

Оснащение и техника

По информации производителя, Teana Plus получит обновлённую медиасистему и ряд мелких доработок. Однако техническая часть останется прежней: автомобиль по-прежнему будет оснащаться 2,0-литровым турбированным двигателем, работающим в паре с вариатором, имитирующим 8-ступенчатую коробку передач.



