Кроссовер слегка переработали снаружи и расширили линейку комплектаций

Stellantis представила обновлённый вариант компактного кроссовера Alfa Romeo Tonale. Хотя модель остаётся относительно молодой — её производят уже три года, — лёгкий рестайлинг призван поддержать интерес к автомобилю на ключевых рынках.

Внешние изменения и новая комплектация

Дизайн Tonale освежили точечно: изменены передний бампер и нижняя часть заднего, а фирменная решётка в форме сердца получила горизонтальные рёбра вместо ячеек. По бокам добавлены четыре вентиляционных отверстия, а воздухозаборники стали выразительнее. Колея колёс расширена.

Салон сохранил прежнюю архитектуру, но теперь доступен с новыми вариантами отделки, включая красную кожу.

В линейку добавлена новая версия Sport Special. Она включает аэродинамические накладки на пороги, чёрные глянцевые тормозные суппорты Brembo, 20-дюймовые колёсные диски нового дизайна и алькантаровую обивку сидений.





Двигатели для Европы и США

В Европе обновлённый Tonale предлагается с тремя силовыми установками:

1.5-литровый бензиновый турбомотор (175 л.с.) и 7-ступенчатая роботизированная КП с двумя сцеплениями, привод на передние колёса;

и 7-ступенчатая роботизированная КП с двумя сцеплениями, привод на передние колёса; гибрид с подзарядкой : 1.3-литровый бензиновый турбо и электродвигатель на задней оси, общая мощность — 270 л.с. , полный привод;

: 1.3-литровый бензиновый турбо и электродвигатель на задней оси, общая мощность — , полный привод; 1.6-литровый турбодизель (130 л.с.) с 6-ступенчатым «роботом» и передним приводом.

Для рынка США сохранена одна модификация — 2.0-литровый бензиновый турбо (268 л.с.) с 9-ступенчатым автоматом и полным приводом.