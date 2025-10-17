Кроссовер слегка переработали снаружи и расширили линейку комплектаций
Stellantis представила обновлённый вариант компактного кроссовера Alfa Romeo Tonale. Хотя модель остаётся относительно молодой — её производят уже три года, — лёгкий рестайлинг призван поддержать интерес к автомобилю на ключевых рынках.
Внешние изменения и новая комплектация
Дизайн Tonale освежили точечно: изменены передний бампер и нижняя часть заднего, а фирменная решётка в форме сердца получила горизонтальные рёбра вместо ячеек. По бокам добавлены четыре вентиляционных отверстия, а воздухозаборники стали выразительнее. Колея колёс расширена.
Салон сохранил прежнюю архитектуру, но теперь доступен с новыми вариантами отделки, включая красную кожу.
В линейку добавлена новая версия Sport Special. Она включает аэродинамические накладки на пороги, чёрные глянцевые тормозные суппорты Brembo, 20-дюймовые колёсные диски нового дизайна и алькантаровую обивку сидений.
Двигатели для Европы и США
В Европе обновлённый Tonale предлагается с тремя силовыми установками:
- 1.5-литровый бензиновый турбомотор (175 л.с.) и 7-ступенчатая роботизированная КП с двумя сцеплениями, привод на передние колёса;
- гибрид с подзарядкой: 1.3-литровый бензиновый турбо и электродвигатель на задней оси, общая мощность — 270 л.с., полный привод;
- 1.6-литровый турбодизель (130 л.с.) с 6-ступенчатым «роботом» и передним приводом.
Для рынка США сохранена одна модификация — 2.0-литровый бензиновый турбо (268 л.с.) с 9-ступенчатым автоматом и полным приводом.