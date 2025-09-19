aqabb8opxm0fbduvaozsx9ij5fjydt6hbpa4o7se kkbltvjpguwngbif8 5ad0 utxe lfdhxjali balft5ccvvtu
Российский электрокар «Атом» получил систему помощи водителю ADAS, которая, по оценке разработчиков, способна предотвратить до 80% дорожно-транспортных происшествий, возникающих из-за ошибок человека. Об этом на форуме Kazan Digital Week рассказал заместитель гендиректора АО «Кама» Александр Костылев.

Как работает технология

Система анализирует дорожную обстановку и при угрозе столкновения предпринимает действия для его предотвращения. «Если впереди есть риск аварии, автомобиль попытается максимально снизить вероятность происшествия. Как отмечают создатели ADAS, восемь из десяти аварий по вине водителя будут исключены. Машина думает за водителя», — пояснил Костылев.

Вместе с тем он уточнил: технология не всесильна и не способна предотвратить происшествия, вызванные нарушениями других участников движения.

Интеграция с сервисами и дополнительные функции

Электромобиль сможет передавать информацию о происшествиях, включая ДТП, в системы управления таксопарков и каршеринговых операторов. Возможность зависит от того, насколько сервисы интегрируют эту функцию в свои платформы.


Техническая часть уже готова. Кроме того, все «Атомы» оснастят кнопкой SOS, которая позволит вызвать экстренные службы в критических ситуациях.

