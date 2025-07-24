Японская компания Nissan Motor объявила о закрытии двух автозаводов в Мексике — в Агуаскальентесе и Куэрнаваке. Решение принято в рамках глобальной программы Re:Nissan по сокращению убытков и реструктуризации бизнеса.

Завод COMPAS закроют вместе с Mercedes-Benz

Первым под сокращение попадает завод COMPAS, расположенный в городе Агуаскальентес. Это совместное предприятие Nissan и Mercedes-Benz, открытое в 2017 году. Здесь выпускались переднеприводные кроссоверы Infiniti QX50/55 и Mercedes-Benz GLB, построенные на общей платформе.

Производственная мощность площадки составляет 230 тысяч автомобилей в год, а её строительство обошлось партнёрам в десятки миллионов долларов. Теперь завод прекратит работу, а совместное предприятие будет распущено.

Первый зарубежный завод Nissan тоже закрывается

Второй мексиканский завод, включённый в план закрытия, — предприятие в промышленной зоне CIVAC в городе Куэрнавака. Оно открыто в 1966 году и стало первым заводом Nissan за пределами Японии. С 1972 года площадка работала в основном на экспорт, в том числе поставляя автомобили в Россию. В разное время здесь собирали Tiida, Sentra, а в последние годы — пикапы Navara и NP300 для рынков Латинской Америки.





Проектная мощность завода — свыше 300 тысяч автомобилей в год, но в последние годы фактическая загрузка едва достигала 30 %. На 2025 год план производства составляет всего 57 тысяч машин, что стало одной из причин закрытия.

Nissan закроет треть всех производств

Согласно стратегии Re:Nissan, компания планирует закрыть в общей сложности семь заводов по всему миру — это около трети от текущего числа производственных площадок. Основная цель — снизить издержки и адаптировать производственную сеть под изменяющийся спрос.



