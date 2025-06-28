Японский автопроизводитель Nissan представил кроссовер Qashqai с новой гибридной силовой установкой E-Power. Автомобиль способен проехать до 1200 км без дозаправки при среднем расходе топлива 4,5 л на 100 км. Европейские продажи стартуют в сентябре 2025 года.

Особенности гибридной системы E-Power

Силовая установка E-Power работает по принципу последовательного гибрида. Бензиновый двигатель выполняет исключительно функцию генератора электроэнергии, которая напрямую поступает на электромотор для привода колес. При необходимости энергия также направляется на зарядку тягового аккумулятора.

«Бензиновый двигатель используется только для выработки электроэнергии, которая напрямую передается на электродвигатель для привода колес, а также для зарядки аккумулятора при необходимости. В отличие от традиционных гибридов, здесь нет сложной коробки передач и сцепления», — отмечается в сообщении пресс-службы Nissan.

Такая схема позволила исключить из конструкции традиционную коробку передач и сцепление, что упрощает механическую часть и повышает надежность системы.





Технические характеристики и эффективность

В основе гибридной установки лежит новый бензиновый мотор с тепловым КПД 42%. Этот показатель считается одним из лучших среди современных двигателей внутреннего сгорания и обеспечивает высокую топливную эффективность всей системы.

Средний расход топлива составляет 4,5 л на 100 км пути. При объеме топливного бака около 55 литров кроссовер способен преодолеть расстояние до 1200 км на одной заправке. Такие показатели делают новый Qashqai конкурентоспособным в сегменте экономичных кроссоверов.





Европейские покупатели смогут приобрести Nissan Qashqai с гибридной силовой установкой E-Power начиная с сентября 2025 года. Цены и комплектации будут объявлены ближе к началу продаж.