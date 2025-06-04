Nissan, один из пионеров в сфере массового электромобилестроения, готовится представить третье поколение своей культовой модели Leaf. Полноценный дебют новинки ожидается уже в этом месяце, а пока компания делится первыми подробностями об автомобиле, которому предстоит продолжить важную главу в истории бренда. Первая версия Leaf стала смелым экспериментом и символом философии Nissan — делать то, на что другие не решаются. Теперь автопроизводитель намерен вновь удивить рынок.

Оригинальный Nissan Leaf появился на дорогах в 2010 году, и с тех пор по всему миру было продано почти 700 тысяч экземпляров, которые суммарно преодолели около 28 миллиардов километров. Новый Leaf должен не просто соответствовать ожиданиям, но и составить серьёзную конкуренцию традиционным автомобилям с бензиновыми и дизельными двигателями.

Главный акцент в разработке третьего поколения сделан на аэродинамическую эффективность. Для моделей, предназначенных для США и Японии, коэффициент лобового сопротивления (Cd) составляет 0,26. Европейские версии благодаря уникальным дискам и зеркалам достигают ещё более низкого показателя — 0,25.

Низкий Cd означает меньшее сопротивление воздуха, что напрямую влияет на энергоэффективность и увеличивает запас хода. Для достижения этих показателей инженеры Nissan применили ряд решений: утопленные дверные ручки, активные заслонки решётки радиатора, сглаженное днище, оптимизированные колёсные диски и стремительный силуэт кузова типа фастбэк.

Даже панорамная стеклянная крыша стала функциональным элементом аэродинамики. Она позволила снизить высоту кузова на 12 мм в ключевых точках отрыва потока, не затронув внутреннего пространства над головой. Стекло получило электрохромное покрытие: одним нажатием можно регулировать прозрачность, отказываясь от традиционных шторок, которые часто мешают задним пассажирам. Дополнительное инфракрасное покрытие уменьшает нагрев салона солнечными лучами.

Новый Leaf построен на платформе CMF-EV, специально разработанной для электромобилей. Это позволило реализовать полностью ровный пол без центрального тоннеля, что делает салон просторнее и визуально легче для всех пассажиров.

С официальной премьерой третьего поколения Leaf, запланированной на конец месяца, становится ясно: Nissan стремится объединить современный дизайн, инженерные инновации и практичность. Первая версия Leaf стала «пульсом» марки, совершив революцию в автопроме. У нового поколения не менее амбициозная задача — подтвердить лидерство в новой эпохе электрических автомобилей.