В апреле 2025 года завод компании РОКВУЛ в подмосковной Балашихе (мкр. Железнодорожный) завершил переход на «зелёную» энергию. Предприятие подтвердило потребление около 27,4 млн кВт⋅ч электроэнергии в год, произведённой на атомных электростанциях. Поскольку АЭС имеют нулевой углеродный след, это стало важным этапом в реализации ESG-стратегии компании.

Как пояснил Денис Романов, технический директор РОКВУЛ, производство каменной ваты требует больших объёмов энергии. Поэтому первым на возобновляемые источники перешёл именно завод в Железнодорожном. Его энергопотребление примерно в пять раз превышает показатели других предприятий компании. Таким образом, переход позволил максимально сократить углеродный след.

Кроме того, завод в Балашихе полностью соответствует требованиям российского экологического законодательства и стандартам безопасности. Ранее предприятие прошло сертификацию EcoMaterial 2.0. Также вся продукция получила статус Absolute, подтверждающий её экологическую чистоту на всех этапах — от производства до утилизации. С использованием атомной электроэнергии экологичность завода вышла на новый уровень.

Николай Кулыгин, генеральный директор энергосбытовой компании «РН-Энерго», подчеркнул, что переход на «зелёную» энергию становится важной частью устойчивого развития. По его словам, «РН-Энерго» помогает бизнесу быстро оформить переход на экологичное энергопотребление. При этом компания оказывает поддержку на всех этапах, от выбора источника энергии до получения сертификатов.

Стоит отметить, что РОКВУЛ стал уже четвёртым партнёром «РН-Энерго», полностью перешедшим на возобновляемые источники. Основным поставщиком электроэнергии для завода стала Ленинградская АЭС, крупнейшая по мощности в России. В среднем процесс перехода занимает от двух до трёх месяцев. Однако многое зависит от внутреннего регламента предприятия, готовности быстро принимать решения и взаимодействовать с энергетиками.