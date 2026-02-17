MAN Truck & Bus в ходе Kempower MCS Live Winter Days 2026 в Норрчёпинге, Швеция, продемонстрировал зарядку своего электрического грузовика eTGX с помощью Megawatt Charging System (MCS) примерно на 750 кВт в условиях ниже нуля. Компания заявляет, что при такой мощности eTGX заряжается с 10% до 90% примерно за 30 минут; технологию уже можно заказать для моделей eTGX и eTGS, производство MCS‑оборудованных машин запланировано на второй квартал 2026 года.

Сколько времени занимает зарядка MAN eTGX

Ключевая цифра — около 750 кВт. При такой мощности MAN сообщает время цикла с 10% до 90% примерно 30 минут. Для сравнения: распространённые наземные быстровозделываемые станции для грузовиков сейчас чаще предлагают 350-500 кВт, так что 750 кВт приближает зарядку к «пит‑стопу», где допустимо тратить полчаса на дозаправку батарей вместо нескольких часов.

Заявленная мощность: около 750 кВт

Время зарядки: ~10% → 90% ≈ 30 минут

Модели, доступные к заказу с MCS: MAN eTGX и eTGS

Начало производства MCS‑оснащённых машин: второй квартал 2026

Что такое Megawatt Charging System (MCS)

MCS — это соглашение о разъёмах и протоколах для зарядки сверхвысокой мощности, которое призвано унифицировать подход к зарядке тяжёлых электрогрузовиков. В демонстрации MAN ключевым оказался не только пик мощности, но и «техническая интероперабельность» между автомобилем и зарядной станцией: стабильная передача энергии, контролируемая производительность и защищённая связь — всё это требуется, чтобы сделать мегаваттную зарядку промышленно применимой, а не лабораторной экзотикой.

MAN eTruck доказал стабильность процесса зарядки MCS во время живых демонстраций в Швеции, включая контролируемую производительность зарядки и защищённую связь между автомобилем и зарядным устройством. Все наши тесты подтверждают надёжность аппаратной и программной интеграции и подчёркивают зрелость технологии MCS для будущего серийного производства. Свен Штекхан, руководитель программы зарядки, MAN Truck & Bus

Практическое значение испытания в холоде очевидно: низкие температуры ухудшают скорость приёма энергии батареями и требуют эффективного теплового управления. MAN провёл демонстрацию в суб‑нулевой атмосфере, чтобы показать, что система держит заданный профиль зарядки и связь с зарядной станцией остаётся защищённой даже при сложных внешних условиях.

Чего потребует масштабирование

Переход к регулярной зарядке на уровнях 500-1000 кВт потребует не только автомобилей с подходящей электроникой и разъёмами, но и серьёзных инвестиций в сеть: трансформаторы, подстанции, управление пиковыми нагрузками и системы оплаты. Кроме того, промышленный запуск MCS будет означать более жёсткое взаимодействие между производителями грузовиков, операторами зарядных станций и энергетическими компаниями — тесты на совместимость, как у MAN, задают базу, но инфраструктурные работы займут годы и деньги.





Если MCS действительно станет стандартом для тяжёлого транспорта, то логистика дальних маршрутов постепенно изменится: маршруты с 30‑минутными дозаправками станут реальностью, но возникнут новые вопросы по очередям на станциях, тарификации и распределению энергии в регионах с ограничённой сетевой мощностью. Кто быстро построит надёжную сеть — тот получит преимущество у крупных автоперевозчиков.

Источник: MAN Truck & Bus