man etruck
MAN Truck & Bus в ходе Kempower MCS Live Winter Days 2026 в Норрчёпинге, Швеция, продемонстрировал зарядку своего электрического грузовика eTGX с помощью Megawatt Charging System (MCS) примерно на 750 кВт в условиях ниже нуля. Компания заявляет, что при такой мощности eTGX заряжается с 10% до 90% примерно за 30 минут; технологию уже можно заказать для моделей eTGX и eTGS, производство MCS‑оборудованных машин запланировано на второй квартал 2026 года.

Содержание
1. Сколько времени занимает зарядка MAN eTGX
2. Что такое Megawatt Charging System (MCS)
3. Чего потребует масштабирование

Сколько времени занимает зарядка MAN eTGX

Ключевая цифра — около 750 кВт. При такой мощности MAN сообщает время цикла с 10% до 90% примерно 30 минут. Для сравнения: распространённые наземные быстровозделываемые станции для грузовиков сейчас чаще предлагают 350-500 кВт, так что 750 кВт приближает зарядку к «пит‑стопу», где допустимо тратить полчаса на дозаправку батарей вместо нескольких часов.

  • Заявленная мощность: около 750 кВт
  • Время зарядки: ~10% → 90% ≈ 30 минут
  • Модели, доступные к заказу с MCS: MAN eTGX и eTGS
  • Начало производства MCS‑оснащённых машин: второй квартал 2026

Что такое Megawatt Charging System (MCS)

MCS — это соглашение о разъёмах и протоколах для зарядки сверхвысокой мощности, которое призвано унифицировать подход к зарядке тяжёлых электрогрузовиков. В демонстрации MAN ключевым оказался не только пик мощности, но и «техническая интероперабельность» между автомобилем и зарядной станцией: стабильная передача энергии, контролируемая производительность и защищённая связь — всё это требуется, чтобы сделать мегаваттную зарядку промышленно применимой, а не лабораторной экзотикой.

MAN eTruck доказал стабильность процесса зарядки MCS во время живых демонстраций в Швеции, включая контролируемую производительность зарядки и защищённую связь между автомобилем и зарядным устройством. Все наши тесты подтверждают надёжность аппаратной и программной интеграции и подчёркивают зрелость технологии MCS для будущего серийного производства.

Свен Штекхан, руководитель программы зарядки, MAN Truck & Bus

Практическое значение испытания в холоде очевидно: низкие температуры ухудшают скорость приёма энергии батареями и требуют эффективного теплового управления. MAN провёл демонстрацию в суб‑нулевой атмосфере, чтобы показать, что система держит заданный профиль зарядки и связь с зарядной станцией остаётся защищённой даже при сложных внешних условиях.

Чего потребует масштабирование

Переход к регулярной зарядке на уровнях 500-1000 кВт потребует не только автомобилей с подходящей электроникой и разъёмами, но и серьёзных инвестиций в сеть: трансформаторы, подстанции, управление пиковыми нагрузками и системы оплаты. Кроме того, промышленный запуск MCS будет означать более жёсткое взаимодействие между производителями грузовиков, операторами зарядных станций и энергетическими компаниями — тесты на совместимость, как у MAN, задают базу, но инфраструктурные работы займут годы и деньги.


Если MCS действительно станет стандартом для тяжёлого транспорта, то логистика дальних маршрутов постепенно изменится: маршруты с 30‑минутными дозаправками станут реальностью, но возникнут новые вопросы по очередям на станциях, тарификации и распределению энергии в регионах с ограничённой сетевой мощностью. Кто быстро построит надёжную сеть — тот получит преимущество у крупных автоперевозчиков.

Источник: MAN Truck & Bus

Источник: Automotiveworld
