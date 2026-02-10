После многочисленных задержек с полностью электрическим Range Rover финансовый директор JLR неожиданно сообщил о планах компании выпустить ещё одну «уникальную» полностью электрическую модель Land Rover. Новый автомобиль должен занять нишу между Evoque и Range Rover, а его официальный анонс ожидается уже в этом году.

Слово «уникальный» не раскрывает подробностей, однако с большой долей вероятности речь идёт о замене нынешнего Velar. При этом новый Velar будет заметно отличаться от привычных моделей Land Rover.

Ожидается, что автомобиль получит необычный для бренда дизайн: уменьшенный дорожный просвет и кузов, формой напоминающий универсал. Вероятно, именно это руководство компании и называет «уникальностью». Как и другие будущие электромобили марки, модель будет построена на новой платформе EMA (Electric Modular Architecture).

С учётом того, что электрический Evoque запланирован на 2027 год, а электрический Range Rover должен выйти в 2026-м, новый электрический Velar, скорее всего, появится вскоре после Range Rover — ближе к концу 2026 года.

Если Land Rover будет придерживаться текущего графика, бренд сформирует полноценную линейку электромобилей: компактный Evoque, среднеразмерный Velar и полноразмерный Range Rover.



