Китайский автоконцерн Great Wall Motor объявил о ребрендинге своих марок на российском рынке. Теперь все бренды компании будут иметь префикс GWM: GWM Haval, GWM Tank, GWM Ora и GWM Wey.

Изменения в юридическом лице

Официальный дистрибьютор брендов в России — ООО «Хавейл Мотор Рус» — также меняет название на ООО «Грейт Волл Мотор Рус» (Great Wall Motor Rus). Это решение синхронизирует фирменный стиль брендов и юридического представителя компании на российском рынке.

Новый китайский бренд в 2026 году

Ранее стало известно, что в 2026 году в России появится новый китайский автопроизводитель — iCaur. В его модельную линейку войдут электрические кроссоверы (BEV) и последовательные гибриды (REEV).

В Китае автомобили iCaur продаются под именем iCar, а сам бренд принадлежит компании Chery. Дополнительных подробностей о будущих российских моделях пока не раскрывают.