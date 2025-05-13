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Водителям такси придётся учитывать происхождение автомобилей — новый закон вводит требования к уровню локализации машин.

Государственная дума в окончательном чтении приняла закон, устанавливающий обязательные критерии локализации автомобилей, которые используются в качестве такси. Документ прошёл второе и третье чтения в ходе одного пленарного заседания и уже опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Содержание
1. Что меняется
2. Кому дадут отсрочку
3. Что это значит для водителей

Что меняется

Согласно новой норме, регионы России смогут самостоятельно определять уровень локализации автомобилей, допускаемых к работе в такси. Это означает, что машины должны либо соответствовать установленным правительством балльным критериям локализации, аналогичным тем, что действуют при госзакупках, либо быть произведёнными по специальным инвестиционным контрактам (СПИК), заключённым в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Автором инициативы выступили сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев. Законопроект был внесён на рассмотрение в январе 2024 года и с тех пор дорабатывался с участием представителей отрасли и автопроизводителей.

Кому дадут отсрочку

Некоторые регионы получат отсрочку по применению новых правил. Так, для Калининградской области и Сибирского федерального округа нормы не начнут действовать до 1 марта 2028 года, а в субъектах Дальнего Востока — до 1 марта 2030 года. Это связано с ограниченным доступом к автомобилям, соответствующим новым требованиям, в этих регионах.

Что это значит для водителей

По оценкам аналитического центра при правительстве, около 500 тысяч водителей могут быть вынуждены сменить род деятельности. Причина — невозможность заменить свои текущие автомобили на модели, которые соответствуют новым критериям локализации. Это может серьёзно повлиять на рынок такси, особенно в небольших городах и регионах с ограниченным выбором автотехники.

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