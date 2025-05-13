Водителям такси придётся учитывать происхождение автомобилей — новый закон вводит требования к уровню локализации машин.

Государственная дума в окончательном чтении приняла закон, устанавливающий обязательные критерии локализации автомобилей, которые используются в качестве такси. Документ прошёл второе и третье чтения в ходе одного пленарного заседания и уже опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Что меняется

Согласно новой норме, регионы России смогут самостоятельно определять уровень локализации автомобилей, допускаемых к работе в такси. Это означает, что машины должны либо соответствовать установленным правительством балльным критериям локализации, аналогичным тем, что действуют при госзакупках, либо быть произведёнными по специальным инвестиционным контрактам (СПИК), заключённым в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Автором инициативы выступили сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев. Законопроект был внесён на рассмотрение в январе 2024 года и с тех пор дорабатывался с участием представителей отрасли и автопроизводителей.

Кому дадут отсрочку

Некоторые регионы получат отсрочку по применению новых правил. Так, для Калининградской области и Сибирского федерального округа нормы не начнут действовать до 1 марта 2028 года, а в субъектах Дальнего Востока — до 1 марта 2030 года. Это связано с ограниченным доступом к автомобилям, соответствующим новым требованиям, в этих регионах.

Что это значит для водителей

По оценкам аналитического центра при правительстве, около 500 тысяч водителей могут быть вынуждены сменить род деятельности. Причина — невозможность заменить свои текущие автомобили на модели, которые соответствуют новым критериям локализации. Это может серьёзно повлиять на рынок такси, особенно в небольших городах и регионах с ограниченным выбором автотехники.