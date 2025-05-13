Эксперты считают, что новые требования к происхождению автомобилей способны кардинально изменить рынок такси — не в лучшую сторону.

В России обсуждается закон, который ограничит использование в такси автомобилей, не соответствующих критериям локализации. По оценкам аналитического центра при правительстве РФ, такие изменения могут привести к тому, что рынок такси потеряет до 50% водителей. Причина — высокая стоимость обновления автопарков и ограниченный выбор подходящих машин.

Что предполагают поправки

Если закон вступит в силу, начиная с 1 октября 2025 года, в такси смогут использоваться только автомобили:

произведённые в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), заключённых с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года;

или получившие более 3200 баллов локализации по установленной правительством шкале.

Другие машины, в том числе многие популярные иномарки, окажутся под запретом для работы в такси.

Потери — реальные

Эксперты предупреждают: столь жёсткие ограничения могут выбить с рынка до половины водителей. По разным оценкам, потенциальные убытки отрасли могут достигать 289 миллиардов рублей. Многие таксисты не смогут позволить себе покупку автомобиля, соответствующего новым требованиям.

Кроме того, значительная часть перевозчиков работает на подержанных авто, не попадающих под СПИК и не набирающих нужное количество баллов локализации. Им предстоит либо уйти с рынка, либо искать обходные пути.

Что предлагают эксперты

Чтобы избежать массового ухода водителей и роста социальной напряжённости, аналитики рекомендуют смягчить нормы. В частности, предлагается:

включить в список допустимых автомобилей машины, собранные в России до 2022 года;

расширить перечень моделей, соответствующих новым критериям;

предусмотреть переходный период для водителей и таксопарков.

Иначе рынок может столкнуться не только с дефицитом водителей, но и с ростом стоимости поездок в 2–3 раза, предупреждают специалисты. Это неизбежно ударит по пассажирах и приведёт к возвращению на рынок нелегальных перевозчиков.

Безальтернативное будущее?

Некоторые участники отрасли считают, что при нынешних условиях перевозчикам придётся массово пересаживаться на единые модели. В частности, в начале мая глава компании «Авилон» заявил, что таксисты в России могут остаться практически без выбора — и массово перейдут на электроседаны Evolute, доступные по программам господдержки.