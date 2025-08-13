Холдинг «БН-Моторс» завершил проект по выпуску лёгких грузовиков BNM на своей площадке в Брянске. Об этом сообщил владелец компании и президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в интервью газете «Ведомости».

Причины остановки производства

По словам Подщеколдина, решение связано с текущей ситуацией на рынке: «рынок сейчас мёртвый».

Производство BNM стартовало в марте 2025 года и велось из поставляемых из Китая машинокомплектов. В модельной линейке было два автомобиля:

BNM Model 1 грузоподъёмностью 1 тонна — копия FAW T80;

грузоподъёмностью 1 тонна — копия FAW T80; BNM T7 грузоподъёмностью 1,5 тонны — ребрендированный BAW T7.

За всё время работы завода выпущено 110 грузовиков, значительная часть которых до сих пор не реализована. Первоначальный бизнес-план предусматривал выпуск 3–5 тысяч машин ежегодно.

Падение продаж LCV в России

По данным на январь–июль 2025 года, в России продано 46 900 новых лёгких коммерческих автомобилей. Это на 18% меньше, чем за тот же период 2024-го. Сокращение спроса стало одной из ключевых причин закрытия производства.

Резонансные инициативы

Алексей Подщеколдин ранее привлекал внимание общественности предложением запретить в России эксплуатацию старых автомобилей. Его решение о закрытии автосборочного проекта может отразить более широкие проблемы сегмента LCV на отечественном рынке.