Новый AI-браузер Comet от Perplexity, оснащённый встроенным помощником на базе больших языковых моделей, оказался уязвим для атак. Как сообщили в компании Brave, в ходе тестирования выяснилось, что с помощью скрытых команд на веб-страницах можно было заставить ассистента выполнять действия, которых пользователь не запрашивал.

Как работала уязвимость

В отличие от традиционных браузеров, Comet умеет анализировать содержимое страниц, делать краткие пересказы и выполнять поручения. Но уязвимость позволяла использовать так называемую инъекцию подсказок(prompt injection).





Специалисты Brave разместили на Reddit страницу с невидимым текстом. Когда Comet обрабатывал содержимое, он воспринимал скрытые команды как реальные и начинал действовать от имени пользователя. В тесте ассистент получил доступ к аккаунту Perplexity, извлёк адрес электронной почты и даже попытался перейти к Gmail.

Чем это опасно

По словам экспертов, аналогичная атака могла бы использоваться для доступа к банковским счетам, корпоративным сервисам, почте и другим чувствительным данным. Опасность в том, что AI-ассистент фактически имитировал поведение живого пользователя, и привычные механизмы защиты в таком случае не срабатывали.





Реакция Perplexity и Brave

Представитель Perplexity Джесси Дуайер заявил, что проблема уже устранена:

«Уязвимость исправлена. У нас действует достаточно строгая программа баг-баунти, и мы тесно работали с Brave, чтобы выявить и закрыть её».

Инженеры Brave предложили ряд мер для защиты подобных систем:





всегда считать контент на страницах ненадёжным,

проверять, соответствует ли действие реальному запросу пользователя,

включать «агентский режим» только вручную, когда пользователь осознанно этого хочет,

подтверждать критические действия повторным запросом у человека.

Почему это важно

Brave отмечает, что случай с Comet демонстрирует новую категорию рисков, связанных с интеграцией ИИ в браузеры и другие приложения. Если раньше хакерам требовались знания программирования, то теперь достаточно использовать хитроумные текстовые команды.

Поскольку многие компании применяют модели от OpenAI, Google и Meta*, уязвимости в этих системах потенциально угрожают множеству сервисов.





* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.