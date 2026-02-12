Мобильное приложение Почты Mail получило обновлённый дизайн с навигационным меню в нижней части экрана и новым разделом «Сервисы», объединяющим дополнительные возможности супераппа.

Навигационная панель перемещена вниз и включает Почту, Покупки, Облако и доступ ко всем сервисам

Пользователи могут настраивать состав и порядок сервисов в меню

Названия папок и строка поиска подняты выше для увеличения рабочего пространства

Главное меню переехало вниз

В основной навигационной панели расположены Почта, Покупки, Облако и кнопка, открывающая все сервисы Mail. Такое решение помогает быстрее переходить к нужным проектам. Пользователи смогут настраивать основное меню по своему желанию — добавлять сервисы и менять их порядок в зависимости от личных предпочтений.

Названия папок и строка поиска теперь расположены выше, чтобы увеличить рабочее пространство списка писем и сделать интерфейс более лаконичным. Все ключевые сервисы собраны на одном экране, что упрощает навигацию внутри супераппа.

Обновление прошло проверку в исследованиях

«Мы внимательно прислушиваемся к мнению пользователей и регулярно проверяем наши решения в исследованиях. По их результатам обновлённую навигацию большинство оценило как более удобную и привлекательную. Пользователи отметили, что она помогает быстрее решать задачи в приложении. Именно такие отзывы помогают нам делать сервисы проще, понятнее и удобнее для повседневного использования», — комментирует директор по продукту Mail Сергей Прокудин.

Чтобы вернуться к прежней версии навигации, необходимо перейти в раздел «Настройки», далее в «Оформление» и нажать на соответствующую кнопку. Возможность отката к старому интерфейсу сохраняется для пользователей, которым привычнее работать с предыдущим вариантом оформления.



