Авиакомпания замаскировала сервисы бронирования билетов под приложение «Узнай Сибирь» для обхода санкционных ограничений в App Store. Внутри программы скрыт полноценный функционал S7 Airlines.

Авиакомпания S7 Airlines предприняла новую попытку разместить мобильное приложение в магазине iOS. Программа выступает под видом туристического гида по Сибири с названием «Узнай Сибирь». Активация скрытого раздела внутри приложения открывает привычные сервисы авиаперевозчика.

Функциональность замаскированного приложения

Пользователи получают доступ к профилю в бонусной программе S7 Priority с информацией о милях, статусе и привилегиях. Раздел «Путешествия» позволяет покупать билеты и дополнительные услуги, проходить онлайн-регистрацию на рейс. «Узнай Сибирь» предлагает сопутствующие сервисы: бронирование гостиниц и автомобилей, приобретение билетов на Аэроэкспресс и заказ трансфера.

Маскировка приложений стала стандартной практикой для российских компаний под санкциями, чьи программы систематически удаляют из официальных магазинов. Банки выдают свои сервисы за калькуляторы расходов или пособия по финансовой грамотности. Публичность этого метода делает его уязвимым — приложения блокируют через один-два дня после обнаружения. Владельцы iPhone стремятся загрузить программу максимально быстро, до момента удаления из каталога. После установки приложение остается на устройстве независимо от блокировки.

Альтернативные способы доступа

Маскировка не является единственным методом обхода ограничений iOS. «Аэрофлот» запустил PWA-приложение — иконку на главном экране, ведущую на веб-сайт в полноэкранном режиме. Пользовательский опыт практически идентичен нативному приложению, но удаление и блокировка невозможны.





S7 Airlines также располагает PWA-версией. Пресс-служба авиакомпании прокомментировала:

«Мы за классный пользовательский опыт, поэтому, помимо той опции, продолжаем выпускать приложения — чтобы нашим клиентам было удобнее и быстрее брать билеты и пользоваться всеми нашими сервисами».

Функциональность версий практически совпадает, но нативное приложение позволяет проверять информацию о бронировании без подключения к интернету, тогда как PWA требует онлайн-соединения как веб-страница.