Apple готовит крупное обновление Siri на начало 2026 года, однако часть улучшений виртуального ассистента может выйти раньше — уже в iOS 26.1. Об этом сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман в своей рассылке Power On.

По данным Гурмана, в ближайших промежуточных версиях iOS компания планирует добавить официальную поддержку Apple Intelligence в Китае, а также расширить возможности Siri при работе с сервисными приложениями. Речь идёт об обновлениях iOS 26.1 и iOS 26.2.

Поддержка Apple Intelligence и новые сценарии для Siri

Выход Apple Intelligence в Китае был ожидаемым шагом и не стал сюрпризом. Более интересна информация о «улучшенном управлении Siri» в сервисных приложениях. Подробностей о том, какие именно программы получат обновления, Гурман не привёл.

По оценкам аналитиков, список может включать приложение Apple TV. Это объясняется слухами о скором выпуске новой приставки Apple TV 4K с поддержкой Apple Intelligence. Анонс устройства ожидается в октябре.

Кроме того, расширенные функции Siri могут появиться в Apple Music и Apple Fitness в составе обновления tvOS 26.1.





Полное обновление Siri — в 2026 году

Кардинальная переработка Siri с элементами искусственного интеллекта остаётся в планах Apple на начало 2026 года. Как отмечает Гурман, компания вряд ли покажет эти возможности в маркетинговой кампании новой приставки Apple TV 4K.

Тем не менее постепенные улучшения Siri в iOS 26 и последующих версиях позволяют Apple поддерживать интерес пользователей и сглаживать ожидание до релиза глобального обновления.