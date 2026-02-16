KaOS, дистрибутив, который двенадцать лет был «KDE/Plasma-only», официально убрал Plasma из образа по умолчанию в обновлении 2026.02: вместо неё в роли рабочего стола стоят Niri и оболочка Noctalia, а в команде объясняют смену желанием дистанцироваться от systemd. При этом ISO пока всё ещё загружается через systemd — команда тестирует переход на Dinit.

Почему KaOS отказался от KDE Plasma

Причина простая и политически заряженная: KaOS хочет оставаться «Qt-ориентированным» дистрибутивом, но не принимать того, что команда воспринимает как неизбежную архитектурную привязку Plasma к systemd. В своём объявлении разработчики признали, что в образе больше нет Plasma и KWin и что переход продиктован стремлением уйти от systemd; параллельно они тестируют Dinit как возможную замену.

В этом ISO вы не найдёте Plasma или KWin, несмотря на то, что KaOS всегда был дистроибутом только с KDE/Plasma. Вместо этого вы увидите систему на базе niri/Noctalia. Изменение произошло из-за желания уйти от systemd. Работа по изучению возможности перехода на Dinit продолжается, но этот ISO пока полностью использует systemd. Команда KaOS

Что именно поменялось в 2026.02

Новый рабочий стол по умолчанию: Niri 25.11 с оболочкой Noctalia 4.4.

Quickshell версии 0.2.1 как часть новой среды.

Заменён загрузчик на Limine.

Plasma остаётся доступной в репозиториях для тех, кто хочет её вернуть вручную.

Важно: ISO по-прежнему использует systemd. То есть официального полного отвязания ещё нет — это последовательный, тестируемый шаг, а не мгновенный свисток и прыжок в прошлое.

Какие ещё дистрибутивы не работают с systemd

KaOS теперь присоединяется к длинной линии проектов, которые предпочитают альтернативы systemd или дают пользователю выбор. Среди известных примеров — Devuan (форк Debian без systemd), Artix (варианты OpenRC/runit/s6 для пользователей Arch) и Void Linux (runit). У каждой из этих систем своя аудитория: от консерваторов инфраструктуры до тех, кто противоречит архитектурным решениям крупнейших проектов.

Кто выигрывает и кто проигрывает

Выигрывают пользователи, для которых принципиальны альтернативные init-системы и минимальные зависимости от systemd: они получают дистрибутив, который пытается сохранить работу с Qt без «обуз» systemd. KaOS как бренд укрепляет свой профиль независимого, «чистого» Qt-проекта.





Проигрывают те, кто ценил удобства и интеграции Plasma «из коробки»: ожидаемые функции и расширения, которые в будущем всё плотнее будут завязаны на systemd, могут оказаться менее доступны или потребовать обходных путей. Разработчикам KaOS придётся поддерживать альтернативные интеграции и инструменты — это работа и риск фрагментации.

Технически важный штрих: переход на Noctalia/Niri и Limine меняет не только интерфейс, но и обучение пользователей — от настроек до способа управления сессиями и сервисами. Для части сообщества это будет свежо, для другой — лишняя головная боль.

Чего ждать дальше

KaOS показывает, что выбор init‑системы остаётся одним из немногих оставшихся «политических» вопросов в экосистеме Linux. В ближайшие месяцы стоит смотреть на два сигнала: удастся ли команде полностью перейти на Dinit без потерь функционала и продолжит ли KDE усиливать привязку к systemd. От этого будет зависеть, распространится ли тренд «альтернативных KDE» или останется нишевой практикой.