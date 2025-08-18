ios 26 clock lock screen b6.jpg
Apple изменила поведение режима Always On Display в iOS 26: теперь экран блокировки размывается по умолчанию, а не просто тускнеет. Это нововведение влияет на визуальное восприятие функции, особенно если пользователь устанавливает фото на заставку. Однако компания предусмотрела возможность вернуть прежний вариант отображения.

Содержание
1. Размытие вместо затемнения
2. Как вернуть старое отображение
3. Условия отключения экрана

Размытие вместо затемнения

Начиная с iPhone 14 Pro, режим Always On Display отображает тусклый экран блокировки с часами, уведомлениями и виджетами даже при заблокированном устройстве. В iOS 18 эта функция сохраняла четкость изображения, позволяя владельцам iPhone видеть любимую фотографию или иллюстрацию.


В iOS 26 Apple внесла важное изменение: теперь заставка по умолчанию размыта. Такое решение помогает выделить часы и виджеты, но при этом снижает ценность персонализированной картинки на экране. Для тех, кто предпочитает видеть фото в изначальном виде, такое изменение может оказаться нежелательным.

Как вернуть старое отображение

Apple предусмотрела опцию для отключения размытия. Перейдя в «Настройки» > «Экран и яркость» > «Always On Display», пользователи могут снять переключатель, чтобы вернуть прежнее отображение — с затемнённой, но чёткой заставкой.

Кроме того, в настройках Always On Display по-прежнему можно управлять отображением обоев и уведомлений. Это позволяет либо сосредоточиться на полезной информации, либо сохранить индивидуальность экрана блокировки.

Условия отключения экрана

Функция Always On Display в iPhone автоматически отключается при определённых условиях: если устройство лежит экраном вниз, накрыто, подключено к CarPlay, используется как Continuity Camera, включён режим экономии энергии или активирован режим сна.


Источник: 9to5mac
