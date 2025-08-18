Apple изменила поведение режима Always On Display в iOS 26: теперь экран блокировки размывается по умолчанию, а не просто тускнеет. Это нововведение влияет на визуальное восприятие функции, особенно если пользователь устанавливает фото на заставку. Однако компания предусмотрела возможность вернуть прежний вариант отображения.

Размытие вместо затемнения

Начиная с iPhone 14 Pro, режим Always On Display отображает тусклый экран блокировки с часами, уведомлениями и виджетами даже при заблокированном устройстве. В iOS 18 эта функция сохраняла четкость изображения, позволяя владельцам iPhone видеть любимую фотографию или иллюстрацию.





В iOS 26 Apple внесла важное изменение: теперь заставка по умолчанию размыта. Такое решение помогает выделить часы и виджеты, но при этом снижает ценность персонализированной картинки на экране. Для тех, кто предпочитает видеть фото в изначальном виде, такое изменение может оказаться нежелательным.

Как вернуть старое отображение

Apple предусмотрела опцию для отключения размытия. Перейдя в «Настройки» > «Экран и яркость» > «Always On Display», пользователи могут снять переключатель, чтобы вернуть прежнее отображение — с затемнённой, но чёткой заставкой.

Кроме того, в настройках Always On Display по-прежнему можно управлять отображением обоев и уведомлений. Это позволяет либо сосредоточиться на полезной информации, либо сохранить индивидуальность экрана блокировки.

Условия отключения экрана

Функция Always On Display в iPhone автоматически отключается при определённых условиях: если устройство лежит экраном вниз, накрыто, подключено к CarPlay, используется как Continuity Camera, включён режим экономии энергии или активирован режим сна.



