В конце лета Google начал внедрение свежего дизайн-языка Chrome M3 Expressive, постепенно адаптируя под него мобильные приложения. Теперь обновление добралось и до Chrome для Android, принеся с собой ряд визуальных изменений.

Наиболее приметная трансформация коснулась формы кнопок в выпадающем меню: «Перейти вперед», «Добавить в закладки», «Загрузить», «Информация о сайте» и «Обновить». Теперь они имеют закругленные углы, аналогично иконке открытия новой вкладки в режиме «Сетка».

Кроме того, был переработан значок для запуска режима «Инкогнито», а все вкладки и группы вкладок теперь отображаются в новом прямоугольном блоке. Пользователи получили возможность окрашивать группы вкладок различными цветами для лучшей организации.

В завершение, адресная строка получила новую двухцветную индикацию процесса загрузки страницы (функция поддерживается не всеми сайтами). Ожидается, что все эти изменения, представленные в Chrome 141, станут доступны пользователям по всему миру в ближайшее время.