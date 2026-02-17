Google добавил в уведомления Google Messages на Wear OS кнопку «Отметить как прочитанное», которая позволяет пометить входящее сообщение прочитанным прямо с запястья — не открывая диалог и не отвечая. Функция уже распространяется как на бета‑версию, так и на стабильную версию приложения Google Messages для Wear OS.

Что нового в уведомлениях Google Messages на Wear OS

Кнопка появляется на уведомлении в момент его появления на часах: один тап — и уведомление считается прочитанным. Это экономит несколько лишних свайпов и кликов, когда не хочется доставать телефон или печатать ответ с маленькой клавиатуры. Важно учитывать ограничение: если пропустить уведомление и позже перейти в список уведомлений, действие «Отметить как прочитанное» там уже недоступно.

Что делает: помечает входящее сообщение прочитанным из уведомления на часах.

Где действует: только при первом появлении уведомления на Wear OS.

Доступность: развёртывается для бета и стабильных версий Google Messages для Wear OS.

Чего нет: реакции‑emoji, которые ранее находили в APK, пока не активированы.

По мере того как смартфонные мессенджеры переносят больше возможностей на носимые устройства, эта простая кнопка — пример прагматичного улучшения интерфейса. Для сравнения: конкурирующие экосистемы давно предлагают быстрые действия в уведомлениях, так что Wear OS догоняет привычные сценарии управления сообщениями с часов.

Когда появятся emoji reactions в Google Messages на Wear OS

APK‑разборы показали, что реакции‑emoji готовились вместе с «Отметить как прочитанное», но в релизе их пока нет. Google не объявлял сроки включения реакции для Wear OS — возможно, компания активирует их в одном из следующих обновлений приложения. Остаётся наблюдать: появятся ли реакции в таком же упрощённом виде, пригодном для взаимодействия с крошечным экраном часов.