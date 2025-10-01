Создатель Fortnite, компания Epic Games, сообщила, что обновлённый процесс установки приложений в iOS 18.6 положительно повлиял на рост аудитории — количество отказов при установке снизилось на 60%.

Напомним, Apple начала разрешать пользователям в ЕС устанавливать альтернативные магазины приложений в рамках требований Акта о цифровых рынках (DMA). Первоначально процесс был сложным и сопровождался несколькими «предупреждающими экранами», что, по мнению разработчиков, отпугивало пользователей. В марте за такие ограничения Apple была оштрафована Евросоюзом на 568 миллионов долларов.

В июле компания представила новый процесс установки сторонних маркетплейсов в iOS 18.6. Теперь пользователю показывается лишь один экран с предупреждением о том, что некоторые функции — например, управление подписками в App Store — могут быть недоступны, а обработка данных будет осуществляться самим разработчиком альтернативного магазина.

По словам Epic Games, до выхода iOS 18.6 около 65% пользователей бросали процесс установки её игрового магазина. После обновления показатель снизился до 25%, что сопоставимо с уровнем отказов при установке на Windows и macOS.

Тем не менее Epic продолжает критиковать политику Apple, указывая на сбор платы за «базовые технологии», строгую систему нотарификации и правил одобрения приложений, а также ограничения, затрудняющие распространение программ через сторонние магазины. Компания напоминает, что на Mac пользователи могут свободно устанавливать приложения вне Mac App Store, тогда как на iOS такой свободы нет. Apple оправдывает это необходимостью защиты платформы от вредоносного ПО.





Epic Games также критикует Google за слишком сложный процесс установки сторонних магазинов и предупреждения, вводящие пользователей в заблуждение, будто приложения конкурентов могут быть опасны. В прошлом году суд в США обязал Google открыть Play Store для сторонних маркетплейсов, и в июле компания проиграла апелляцию по этому делу.