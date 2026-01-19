Ашан Ритейл Россия запустил тестирование подтверждения возраста через национальный мессенджер MAX. Покупателям достаточно отсканировать QR-код из вкладки «Цифровой ID» в профиле MAX и оплатить товар 18+ на кассах самообслуживания. Технология работает в двух магазинах Ашан в Москве и Подмосковье, в будущем её масштабируют на всю сеть.

Цифровой ID создаётся через биометрию, загранпаспорт нового образца или водительские права

Динамический QR-код обновляется каждые 30 секунд и защищён от скриншотов

Доступ к QR-коду открывается только через Face ID или отпечаток пальца владельца

Цифровой ID — это аналог бумажных документов в виде QR-кода, который позволяет подтверждать возраст, статус студента и многодетного родителя. Создать Цифровой ID можно тремя способами: с помощью подтверждённой биометрии, загранпаспорта нового образца и водительских прав. Для создания Цифрового ID необходимо выбрать в профиле MAX иконку «Цифровой ID» и нажать на кнопку «Создать», предоставить необходимые согласия и подтвердить личность одним из способов, сделать селфи и получить подтверждение, что Цифровой ID готов.

Подтвердить возраст с помощью MAX можно без бумажного паспорта и помощи консультанта. Во время приобретения продукции 18+ на кассах самообслуживания необходимо отсканировать товар, открыть Цифровой ID в профиле мессенджера, выбрать в приложении опцию «Подтвердить возраст», поднести QR-код из приложения к считывателю и оплатить покупку.

Цифровой ID действителен только на том устройстве, на котором он создавался, а динамический QR-код обновляется каждые 30 секунд. Сделать скриншот Цифрового ID невозможно — вместо QR-кода на фото будет белый экран. Доступ к QR-коду осуществляется только через Face ID или по отпечатку пальца владельца смартфона.