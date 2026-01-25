Apple готовит масштабный ребрендинг своего голосового помощника Siri, который впервые будет работать на технологиях искусственного интеллекта от Google. По данным инсайдеров, первая демонстрация обновлённого ассистента состоится уже во второй половине февраля, а публичный релиз запланирован на март-апрель в составе тестовой версии iOS 26.4.

Историческое партнёрство двух технологических гигантов начнёт приносить первые плоды. Новая Siri, разрабатываемая под кодовым названием Campos, получит возможности генеративного ИИ, сравнимые с ChatGPT, но будет глубоко интегрирована в экосистему Apple. Пользователи смогут вести с помощником содержательные диалоги, поручать сложные многоэтапные задачи и использовать его для творческой работы — всё через голосовые команды.

Техническая реализация будет двухэтапной. Сначала в iOS появится чат-бот на базе Gemini, способный выполнять сложные запросы. Затем, на ежегодной конференции разработчиков WWDC летом 2026 года, компания представит полноценную версию Siri нового поколения, которая станет частью масштабного обновления Apple Intelligence. Эта система войдёт в iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27, бета-тестирование которых начнётся сразу после анонса.

Ключевым преимуществом новой Siri может стать гибридная модель обработки данных. Простые запросы и личная информация будут обрабатываться на устройстве, что соответствует принципам приватности Apple, а сложные задачи — с привлечением мощностей Gemini. Если Apple удастся совместить передовой ИИ Google со своей экосистемой и стандартами безопасности, это может стать новым отраслевым стандартом для голосовых помощников. Официальный анонс ожидается 25 февраля.