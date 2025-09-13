После недавней презентации Apple стало известно, что с выходом iOS 26 обновятся иконки встроенных приложений. На страницах технических характеристик iPhone 16 появились изображения новых значков в стилеLiquid Glass для приложений Apple Store, Clips, GarageBand, iMovie, Keynote, Numbers и Pages.

Что изменится

Эти приложения предустановлены на новые iPhone, однако не входили в бета-версии iOS 26, так как обновляются через App Store. Пользователи получат новые иконки вместе с релизом iOS 26 в понедельник.





Иконки iOS 26

Обновления в основном касаются «стеклянного» оформления, подчёркивающего новый визуальный стиль iOS. При этом у некоторых приложений, например Clips и GarageBand, изменения более заметные.

Несоответствие на сайте Apple

На страницах iPhone новые иконки уже отображаются, однако на страницах Mac всё ещё показаны старые версии значков. Ожидается, что с релизом macOS Tahoe и обновлённого пакета приложений для Mac, запланированным на понедельник, дизайн Liquid Glass доберётся и до настольных систем.





Иконки iOS 18

Когда ждать обновления

Все новые иконки появятся с обновлениями приложений в App Store одновременно с запуском iOS 26 и iPadOS 26. Пользователи Mac, скорее всего, увидят обновления позднее — ближе к концу 2025 года или в начале 2026-го, когда выйдут новые устройства и софт.