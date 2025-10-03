iMessage
iOS 26 принесла крупное обновление дизайна и множество улучшений, но вместе с ними появились и некоторые проблемы. Одной из них стало то, что у части пользователей iPhone не получается активировать iMessage с помощью номера телефона. Apple опубликовала инструкцию, которая помогает устранить эту ошибку.

Согласно компании, сбой возникает, если на устройстве установлена неактивная SIM-карта или eSIM с тем же номером, что и у активной SIM. В такой ситуации пользователи видят уведомление «Не доставлено» при отправке сообщений в iMessage, а сами сообщения уходят через SMS или RCS. Иногда iMessage может использовать для отправки не номер, а привязанный email.

Чтобы исправить проблему, Apple рекомендует удалить неактивную SIM. Для eSIM это можно сделать через раздел «Сотовая связь» в настройках, выбрав и удалив неиспользуемую карту. Если же речь о физической SIM, её достаточно извлечь из iPhone. После этого iMessage можно повторно активировать в меню «Сообщения» → «Отправка и приём», выбрав номер телефона.

Важно отметить, что это не баг iOS 26, а особенность работы системы. Apple отмечает, что столкнуться с ней могут лишь пользователи с дублирующими номерами на активной и неактивной SIM.

Несмотря на то что запуск iOS 26 вызвал смешанные отзывы из-за спорного нового дизайна и багов, компания уже исправила наиболее раздражающие ошибки в обновлении 26.0.1 и предлагает пользователям чёткие инструкции для устранения подобных проблем.


