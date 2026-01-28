Согласно новому опросу, проведенному компанией SellCell среди 2 000 взрослых пользователей iPhone в США в этом месяце, 22% респондентов до сих пор не обновились до iOS 26, несмотря на то что система доступна с сентября. Основная причина — пользователи просто не знали о выходе обновления. На втором месте — уверенность в том, что iPhone обновится автоматически. Также среди причин называются опасения по поводу ухудшения автономной работы, а затем — нежелание использовать новый дизайн Liquid Glass. Часть пользователей также боится, что после обновления смартфон станет работать медленнее.

В целом 61% владельцев iPhone не устанавливают новые версии iOS сразу. Большинство из них предпочитает подождать, чтобы убедиться в отсутствии серьезных проблем. Есть и те, кто считает, что обновление произойдет автоматически, а также пользователи, которые устанавливают новую версию только тогда, когда система начинает настаивать на этом.

Примечательно, что лишь 28% опрошенных заявили, что их ничто не смущает в iOS 26. Это означает, что у 72% есть как минимум одно опасение, связанное с обновлением. На первом месте — страх ухудшения времени работы от батареи, затем следует беспокойство о снижении производительности. Учитывая прошлый опыт Apple, такие опасения нельзя назвать беспочвенными. Далее идут недовольство внешним видом или читаемостью интерфейса Liquid Glass, а также страх того, что после обновления будет сложно или вовсе невозможно вернуться к предыдущей версии системы.

Таким образом, хотя iOS 26 уже занимает значительную долю среди установленных версий системы, многие пользователи по-прежнему опасаются негативного влияния обновления на автономность и производительность устройства, а часть владельцев iPhone откладывает апдейт просто из-за неприятия нового интерфейса Liquid Glass.