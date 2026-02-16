В российские школы вводят уроки по основам искусственного интеллекта и цифровой безопасности: пилотный проект стартует в Московской области по поручению президента, а соответствующие программы собираются включить в федеральные образовательные стандарты. Уроки будут практическими — от работы с генеративными моделями до анализа данных и основ машинного обучения — с особым вниманием к кибербезопасности и защите личных данных.

Что будут учить на уроках ИИ

В программе обещают сочетание практики и правил безопасного поведения в сети: школьников научат распознавать фишинговые схемы, не передавать конфиденциальную информацию и пользоваться онлайн‑сервисами осторожно. По данным «Лаборатории Касперского», около четверти школьников старше 10 лет уже используют нейросети — но многие плохо понимают связанные с этим риски.

Учебные темы: генеративные модели, базовый машинный анализ данных, практические задания с ИИ.

Кибербезопасность: фишинг, защита паролей, приватность в мессенджерах и соцсетях.

Требования к школам: техника, доступ в интернет, подготовка учителей через переподготовку.

Инициатива совпадает с мировым трендом: в ряде стран школы уже тестировали курсы по ИИ и цифровой гигиене, но главный вызов остаётся тот же — кто будет учить и на чём. Переподготовка учителей и модернизация материально‑технической базы потребуют времени и денег; без этого программа рискует усилить цифровое неравенство между регионами.

Кто выигрывает — очевидно: подростки получат базовые навыки работы с инструментами, которые уже применяют в жизни; образовательные и технологические компании получат новый спрос на курсы и контент. Проигрывают — школы и учителя, которым придётся в короткие сроки осваивать темы вне традиционной подготовки, и регионы с плохой инфраструктурой.

Проект пока в пилотной фазе: остаётся открытым вопрос, как быстро уроки войдут во все школы, появятся ли единые методичеки и экзамены по ИИ, и как будут измерять эффективность — от этого зависит, станет ли инициатива реальным навыко‑формированием или декоративной строкой в расписании.



